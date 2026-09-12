طالباني يدين الهجوم على السعودية ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس

وقال في بيان، ورد لـ ، إن " يدين بشكل قاطع الهجوم الأخير الذي استهدف ، وكل أعمال العنف التي من شأنها تعريض حياة المدنيين للخطر، وانتهاك السيادة الوطنية، وزعزعة استقرار العلاقات في المنطقة".وأضاف: "في هذا الظرف الحساس، تكتسب الحكمة وضبط النفس أهمية قصوى، وفي ظل ما نشهده من اتهامات ونفي متبادل في هذه المرحلة الأولية، بما يعكس حساسية الموقف وخطورته، فإن السماح للتوتر بأن يملي مسار الأحداث قد يجر المنطقة إلى صراع أعمق لا يمكن التنبؤ بتداعياته".ودعا طالباني "جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والهدوء، وتجنب أي إجراءات انتقامية أو من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".وأكد أن "المرحلة الراهنة تتطلب انضباطاً دبلوماسياً ومسؤولية عالية"، مشيراً إلى أن "من الضروري إجراء تحقيق بشأن هذه الهجمات، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد بما يوفر المساحة اللازمة لحوار بنّاء وهادئ بين السلطات الاتحادية والأطراف المحلية المعنية".وتابع أن "الأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة، بل من خلال الحوار الصريح والشفاف والالتزام المشترك باحترام السيادة الوطنية وسيادة دول المنطقة".وأكد استعداد الكردستاني الكامل لتسهيل ودعم أي جهود أو مفاوضات سلمية تهدف إلى استعادة الاستقرار، وحماية مصالح المدنيين، وترسيخ سلام مستدام في والمنطقة".