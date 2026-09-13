الكشف عن تفاصيل زيارة الزيدي الى فرنسا وألمانيا

وذكر بيان للمكتب، ورد لـ ، ان "رئيس علي فالح ، يجري اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، ، تشمل كلاً من وألمانيا، بدعوة رسمية من حكومتي البلدين".وتأتي هذه الجولة الأوروبية للزيدي – وفق البيان – "ضمن مساعي الحكومة ونهجها في تطوير العلاقات الدولية، وفتح آفاق أوسع للشراكات مع الجانبين الفرنسي والألماني، ولاسيما في قطاعات الطاقة والأمن والنقل، وغيرها من المجالات الحيوية".وسيلتقي الزيدي، خلال جولته الخارجية، " ، والمستشار الألماني فريدرش ميرتس، حيث ستتم مناقشة مجموعة من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وسيترأس الزيدي وفد في المباحثات الموسعة التي ستعقد مع الجانبين الفرنسي والألماني، والتي ستناقش سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، كما سيتخلل الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والأمن والنقل والتعليم والثقافة، وبما يسهم في توطيد أواصر التعاون، وتعزيز العلاقات الثنائية.