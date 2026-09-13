الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى باريس في مستهل جولة رسمية تشمل فرنسا وألمانيا

وذكر لرئيس في بيان مقتضب اليوم (13 أيلول 2026)، أن غادر العاصمة متوجهاً إلى في مستهلّ زيارة رسمية تشتمل كلاً من وألمانيا.وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث باسم ، ، تفاصيل الجولة الأوروبية المرتقبة للوفد الحكومي برئاسة علي فالح الزيدي، والتي تشمل زيارتين رسميتين إلى كل من فرنسا وألمانيا لتوسيع الشراكات الاستراتيجية وتطوير آفاق التعاون بين بغداد والعواصم الأوروبية.وقال العبودي في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء يعقد خلال زيارته إلى باريس اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي يتناول البحث في آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الزيارة إلى فرنسا ستشهد توقيع عدد من التفاهمات ومذكرات التنسيق في مجالات الاستثمار، والطاقة، والثقافة، والتعليم، والتكنولوجيا.وأضاف العبودي أن رئيس الوزراء سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة ألمانية ، بهدف توسيع الشراكات الاستراتيجية للعراق وترجمة العلاقات الثنائية إلى فرص عمل واستثمار عملية تعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.