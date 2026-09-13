العبودي يكشف تفاصيل زيارة الزيدي المرتقبة إلى فرنسا وألمانيا

وقال العبودي في تصريح صحفي، إن يعقد خلال زيارته إلى اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي يتناول البحث في آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الزيارة إلى ستشهد توقيع عدد من التفاهمات ومذكرات التنسيق في مجالات الاستثمار، والطاقة، والثقافة، والتعليم، والتكنولوجيا.وأضاف العبودي أن رئيس الوزراء سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة ألمانية ، بهدف توسيع الشراكات الاستراتيجية للعراق وترجمة العلاقات الثنائية إلى فرص عمل واستثمار عملية تعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.