رئيس الوزراء يصل باريس

– سياسي

وصل ، اليوم الاحد، الى العاصمة الفرنسية .



وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح وصل العاصمة الفرنسية في زيارة رسمية ".