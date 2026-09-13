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الحلبوسي لنظيره السعودي: العراق يرفض استخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد أمن دول الجوار
سياسة
2026-09-13 | 10:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
أكد رئيس
مجلس النواب
هيبت الحلبوسي
، لرئيس
مجلس الشورى السعودي
عبد الله بن محمد
آل الشيخ، اليوم الأحد، رفض
العراق
استخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد أمن
المملكة العربية السعودية
الشقيقة أو أي من دول الجوار.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس النواب
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس مجلس النواب
هيبت الحلبوسي
، أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس
مجلس الشورى السعودي
عبد الله بن محمد
آل الشيخ".
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وأعرب رئيسُ مجلس النواب -حسب البيان- عن "إدانته للهجمات التي استهدفت
المملكة العربية السعودية
الشقيقة"، مجدداً "موقف
العراق
الرافض لاستخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها لتهديد أمن المملكة العربية
السعودية
الشقيقة أو أيٍّ من دول الجوار، مؤكداً أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق وعلاقاته مع أشقائه وجيرانه".
من جانبه، أكد
رئيس مجلس الشورى
السعودي عن "عمق العلاقات الأخويّة التي تجمع المملكة العربية السعودية والعراق، والحرص على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، مثمّناً "موقف العراق الرافض لأيِّ تهديدٍ يمسُّ أمن المملكة واستقرارها".
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