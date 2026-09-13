الحلبوسي لنظيره السعودي: العراق يرفض استخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد أمن دول الجوار

وذكر لرئيس ، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس النواب ، أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس آل الشيخ".وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".وأعرب رئيسُ مجلس النواب -حسب البيان- عن "إدانته للهجمات التي استهدفت الشقيقة"، مجدداً "موقف الرافض لاستخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها لتهديد أمن المملكة العربية الشقيقة أو أيٍّ من دول الجوار، مؤكداً أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق وعلاقاته مع أشقائه وجيرانه".من جانبه، أكد السعودي عن "عمق العلاقات الأخويّة التي تجمع المملكة العربية السعودية والعراق، والحرص على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، مثمّناً "موقف العراق الرافض لأيِّ تهديدٍ يمسُّ أمن المملكة واستقرارها".