بالوثيقة.. قرار السجن لمحمد الكربولي يكتسب الدرجة القطعية

نيوز- سياسي

اكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد، ان قرار السجن بحق اكتسب الدرجة القطعية.

ووفقا لوثيقة صادرة عن المحكمة وتلقتها ، ان "ذلك جاء بعد تصديق القرار في ".