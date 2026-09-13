العراق والإمارات يؤكدان ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي ، ونظيره الإماراتي ، ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة والعمل على معالجة المشكلات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

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وقالت الخارجية العراقية في بيان، "تلقى وزير الخارجية ، يوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية في الشيخ ، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون المشترك".

وتناول الجانبان خلال الاتصال وفق البيان "مستجدات الوضع الأمني في المنطقة، إلى جانب التطورات في الساحة اليمنية"، كما بحثا العلاقات العراقية–الخليجية، وأكدا أهمية تعزيزها والحفاظ على متانتها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.



واستعرض حسين سياسة برئاسة رئيس إزاء القضايا المرتبطة بأمن المنطقة، مؤكداً حرص على دعم الاستقرار وتغليب لغة الحوار.



وأضاف البيان "أكد الجانبان ضرورة تجنب التصعيد، والعمل على معالجة المشكلات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، من خلال المفاوضات والحوار، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".