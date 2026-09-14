ماكرون يستقبل الزيدي في الإليزيه لبحث التعاون الدفاعي وأمن الطاقة

وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق أن المباحثات ستتركز على تعزيز التعاون الدفاعي، و"تنويع" مسارات تصدير النفط في ظل التطورات المستجدة وحالة الحرب في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يعقد والزيدي اجتماعاً يعقبه غداء عمل لبحث ملفات التعاون في قطاعات ذات أولوية، تشمل الطاقة، النقل، البنى التحتية، المياه، والصحة، فضلاً عن توقيع عقود ثنائية لم تُكشف تفاصيلها بعد.وفي ملف الأمن والدفاع، يعتزم الجانبان تعزيز التعاون المشترك؛ إذ أوضح الإليزيه أنه "في ظل التحولات المرتقبة في مهمة ضد تنظيم داعش، سيجدد الجانبان التزامهما المتبادل وعزمهما الأكيد على مواصلة مكافحة الإرهاب بلا كلل، ومنع التنظيم من استعادة نشاطه، مع الاحترام الكامل لسيادة وفرنسا".كما سيبحث وماكرون تداعيات عدم على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، وتحديداً صادرات النفط العراقية، إذ سيعمل الجانبان على استئناف هذه الصادرات بما يسهم في تخفيف الضغوط على أسواق ، ودعم الاقتصاد، وحماية القدرة الشرائية للشعب الفرنسي بشكل مستدام.