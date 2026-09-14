العراق وفرنسا يوسّعان التعاون المشترك باتفاقات ومذكرات تفاهم

وجاءت الاتفاقات على النحو الآتي:-توقيع اتفاق عراقي – فرنسي على مستوى وزارتي الخارجية لتعزيز فرص الشباب ودعم التعاون في هذا المجال.-توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة الفرنسية بشأن تجهيز وبيع الغاز.-توقيع إعلان نوايا بين وسلطة الفرنسية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني.وكانت قد جرت، اليوم الاثنين، مراسم استقبال رسمي لرئيس علي فالح ، في مبنى الجيوش الفرنسية (الانفاليد)، بالعاصمة الفرنسية .وذكر بيان لمكتب الزيدي، انه "كانت في استقبال وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جون بارو، حيث جرى عزف النشيدين الوطنيين، العراقي والفرنسي، وتفتيش حرس الشرف".وقدمت الوزيرة الفرنسية للزيدي شرحاً عن التاريخ العسكري والمعماري لمبنى متحف الجيوش الفرنسية، وما يمثّله من رمزية وطنية في الذاكرة الفرنسية.