الزيدي يتحدث من باريس عن طريق التنمية ورفع انتاج العراق من النفط

اعتبر ، الاثنين، أن الستراتيجي يمثل أهمية على مستوى العالم، فيمال اشار الى سعي الى رفع انتاجه من النفط الى 10 ملايين برميل يوميا.

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وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية ، رؤساء وممثلي كبريات الشركات الفرنسية، لبحث فرص مشاركتها وزيادة حضورها في ".

وأشار الزيدي، خلال اللقاء، إلى أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً أن العراق ينظر إلى بوصفها شريكاً موثوقاً في إطار الصداقة الدائمة، وحاجة العراق لشركاء ستراتيجيين.



واستعرض الزيدي خارطة الاستثمارات الواسعة في مجالات؛ الاقتصاد والطاقة والصناعة والبنى التحتية والصناعة الدوائية والسكك الحديدية وغيرها، وبيّن أن الحكومة ستوفر كل الدعم والتسهيلات والبيئة الاستثمارية الملائمة، كما رحب بزيارة الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بالعراق.



كما أشار إلى الستراتيجي، وما يمثله من أهمية على مستوى العالم، بوصفه أحد المسارات الحيوية لتعزيز الترابط الاقتصادي ودعم انسيابية سلاسل التوريد.



وأعلن الزيدي خلال اللقاء، عن الاتفاق مع عن التهيئة لعقد مؤتمر بغداد- باريس في العاصمة ، مؤكداً سعي العراق لرفع طاقته الإنتاجية للنفط الخام من 4.8 مليون برميل يومياً، إلى 10 ملايين برميل يومياً، مع ما يرافق هذه الزيادة من مشاريع لإنتاج الغاز المصاحب واستخراجه واستثماره، فضلاً عن توفر ثروات معدنية أخرى برسم الاستثمار وتوسعة الاستخراج مثل؛ الكبريت والفوسفات والسيلكا والبتروكيمياويات، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية.