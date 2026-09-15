مسؤولون عراقيون يتهمون أوكرانيا بالوقوف وراء استهداف خط الأنابيب السعودي

وذكر سياسيون عراقيون ان "هناك فرضية تقف وراءها جهة ثالثة خلف استهداف الأنبوب النفطي السعودي "شرق_غرب" قبل أيام".وفي حين يؤكد فريق منهم تورط أوكرانيا في الهجوم، يذهب فريق آخر إلى تورط وتل أبيب، ويشيرون إلى أن "الهدف من هذا الحادث هو إحراج وإفشال الحوار الدائر بينها وبين الفصائل، بهدف فرض مشروع حصر السلاح بيد الدولة".وفي هذا السياق، اتهم عضو حركة "الأوفياء" التابعة لتحالف "الإعمار والتنمية"، ، "أوكرانيا بالضلوع في استهداف انطلاقا من الأراضي العراقية"، لافتا الى "سعي كييف لإشعال مواجهة مباشرة بين والرياض".وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن "الضربة الأخيرة نفذتها مجاميع أوكرانية، كما أشار في وقت سابق - - ويشير إلى أن "المنفذين ليسوا بالضرورة أوكرانيين مقيمين في ، بل قد يكونوا عراقيين بتمويل أوكراني".وأضاف أن "القوات الأمنية اعتقلت مسبقا مسيرات تحمل شعارات أوكرانية وتخدم المصالح الأمريكية، إذ سيؤدي ضرب السعودية إلى جعل المصدر الوحيد للطاقة لأوروبا، ويرجح ضلوع التي كانت متواجدة في في الفترة الماضية، وربما تتواجد في كذلك في الوقت الراهن".وفي موازاة ذلك، يرى الخبير الأمني ، أن "دقة الضربة التي استهدفت السعودية تدل على استخدام تقنيات متقدمة لا تمتلكها الفصائل بهذا المستوى"، مشيرا إلى أن "الحادثة تصب في مصلحة واشنطن وتل أبيب".ويرى خلف أن "الفصائل لو أرادت تنفيذ الضربة لكان الأجدر بها الانطلاق من الحافة الأمامية للبصرة التي تبعد نحو 600 كيلومتر عن الهدف"، موضحا ان "الفصائل تملك مسيرات وصواريخ، لكن دقتها وإدارة مساراتها تعتمد على القصور الذاتي المعرض للخطأ، مما يجعل الوصول إلى منتصف الهدف بدقة مطلقة صعبا للغاية".من جهة أخرى، ذكر مسؤولان إقليميان أن "خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب"، الذي تضرر إثر هجمات الأسبوع الماضي، سيبقى خارج الخدمة لعدة أسابيع لحين إصلاح الأضرار".وكانت قد أفادت بأن الاستهداف تم باستخدام مسيرات قادمة من العراق، وأسفر عن إصابات بشرية.في المقابل، سارعت المقاومة الإسلامية في العراق إلى نفي ضلوعها في استهداف المنشآت السعودية، ووصفت الاتهامات بأنها محاولة لصرف الأنظار، فيما اعلنت استعدادها للتعاون مع التحقيق الحكومي لكشف الحقيقة.