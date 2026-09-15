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المستشار الألماني يؤكد الاستعداد للتعاون مع العراق عسكرياً.. الزيدي: ألمانيا شريك موثوق
سياسة
2026-09-15 | 10:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
272 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة بين
العراق
وألمانيا استثنائية، وفيما أشار إلى أن
بغداد
تنظر إلى
برلين
بوصفها شريكاً موثوقاً، أكد المستشار الألماني فريدرش ميرتس استعداد بلاده للتعاون مع العراق في المجال العسكري.
وقال
الزيدي
خلال
مؤتمر مشترك
مع المستشار الألماني فريدرش ميرتس، إن "
العراق
ينظر إلى
ألمانيا
كشريك موثوق"، مبيناً أن "العراق يمتلك الكثير من الموارد ويحتاج إلى الاستفادة من التجربة الألمانية".
وأضاف أن "العراق سيصدر النفط الخام إلى
برلين
، وسنعمل على شراء المعدات والتكنولوجيا الألمانية"، مشيراً إلى أن "رؤية العراق تتمثل في توسيع مصادر تصدير النفط".
ولفت الزيدي إلى أن "العراق من أكثر الدول تضرراً من الحرب الأمريكية الإيرانية"، مؤكداً أن
بغداد
"منفتحة على أوروبا والولايات المتحدة".
من جانبه، قال المستشار الألماني فريدرش ميرتس إن "العديد من الشركات الألمانية في العراق تقوم بعمل ريادي"، مشيراً إلى أن "
الحكومة العراقية
اتخذت خطوات مهمة في مكافحة الفساد".
وأكد ميرتس أن "على
إيران
أن تنهي إغلاق
مضيق هرمز
"، مبيناً أن ألمانيا "مستعدة للتعاون مع العراق في المجال العسكري".
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