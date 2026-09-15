المستشار الألماني يؤكد الاستعداد للتعاون مع العراق عسكرياً.. الزيدي: ألمانيا شريك موثوق

وقال خلال مع المستشار الألماني فريدرش ميرتس، إن " ينظر إلى كشريك موثوق"، مبيناً أن "العراق يمتلك الكثير من الموارد ويحتاج إلى الاستفادة من التجربة الألمانية".وأضاف أن "العراق سيصدر النفط الخام إلى ، وسنعمل على شراء المعدات والتكنولوجيا الألمانية"، مشيراً إلى أن "رؤية العراق تتمثل في توسيع مصادر تصدير النفط".ولفت الزيدي إلى أن "العراق من أكثر الدول تضرراً من الحرب الأمريكية الإيرانية"، مؤكداً أن "منفتحة على أوروبا والولايات المتحدة".من جانبه، قال المستشار الألماني فريدرش ميرتس إن "العديد من الشركات الألمانية في العراق تقوم بعمل ريادي"، مشيراً إلى أن " اتخذت خطوات مهمة في مكافحة الفساد".وأكد ميرتس أن "على أن تنهي إغلاق "، مبيناً أن ألمانيا "مستعدة للتعاون مع العراق في المجال العسكري".