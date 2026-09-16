النزاهة: السجن 7 سنوات بحق النائب بهاء النوري عن جريمة الكسب غير المشروع

الهيئة أشارت في بيان، إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان (بهاء الدين حسين)، عضو ، استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.وأضافت إنَّ المحكمة قرَّرت إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٥,٨٨٧,٨٥٠,٠٠٠) خمسة ملياراتٍ وثمانمائةٍ وسبعة وثمانين مليون دينار عراقي، و(١٠,٩٩٠,٧٨٧) عشرة ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليه تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة.وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدان وفقاً لأحكام المادة (١٩/خامساً) من قانون الهيئة، وذلك عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة الخاصة به، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّه، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة.