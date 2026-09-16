النزاهة: السجن 7 سنوات بحق النائب بهاء النوري عن جريمة الكسب غير المشروع

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وضع اللابتوب على جسمك قد يكلفك صحتك!
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576225-639251547567058560.jfif
النزاهة: السجن 7 سنوات بحق النائب بهاء النوري عن جريمة الكسب غير المشروع
سياسة
2026-09-16 | 07:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
420 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ عضو
مجلس النواب
(بهاء الدين
نور محمد
حسين)، عن جريمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن إلزامه بردّ أكثر من (٤٠) مليار دينار يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة الماليَّة التي تعادلها.
الهيئة أشارت في بيان، إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان (بهاء الدين
نور محمد
حسين)، عضو
مجلس النواب
، استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون
هيئة النزاهة
والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
وأضافت إنَّ المحكمة قرَّرت إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٥,٨٨٧,٨٥٠,٠٠٠) خمسة ملياراتٍ وثمانمائةٍ وسبعة وثمانين مليون دينار عراقي، و(١٠,٩٩٠,٧٨٧) عشرة ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليه تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدان وفقاً لأحكام المادة (١٩/خامساً) من قانون الهيئة، وذلك عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة الخاصة به، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّه، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السجن سبع سنوات بحق النائب السابق طلال الزوبعي عن جريمة تضخم الأموال
06:40 | 2026-08-30
النزاهة: السجن 7 سنوات بحقّ مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
06:09 | 2026-09-14
جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الاتجار بالبشر
03:23 | 2026-09-01
الحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية بتهمة الكسب غير المشروع
05:40 | 2026-07-21
النزاهة
السجن 7 سنوات بحق النائب بهاء النوري عن جريمة الكسب غير المشروع
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
مجلس النواب
بهاء النوري
سومرية نيوز
بهاء الدين
محمد حسين
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل القفز.. أسعار الصرف تسجل مستويات مرتفعة جديدة عند الإغلاق
دوليات
35.32%
09:36 | 2026-09-15
الدولار يواصل القفز.. أسعار الصرف تسجل مستويات مرتفعة جديدة عند الإغلاق
09:36 | 2026-09-15
التقاعد تطلق رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين
محليات
26.68%
10:08 | 2026-09-14
التقاعد تطلق رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين
10:08 | 2026-09-14
التربية تقرر تاجيل بدء العام الدراسي الجديد
محليات
23.17%
04:20 | 2026-09-15
التربية تقرر تاجيل بدء العام الدراسي الجديد
04:20 | 2026-09-15
توجيه حكومي يخص الشتاء في العراق
محليات
14.84%
10:31 | 2026-09-14
توجيه حكومي يخص الشتاء في العراق
10:31 | 2026-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
اخترنا لك
إقليم كردستان يرفض حصة 12.67% من الموازنة ويطالب برفعها إلى 14%
07:09 | 2026-09-16
بغداد وبرلين تبحثان وضع القوات الألمانية العاملة في العراق
15:10 | 2026-09-15
الزيدي يدعو من برلين الشركات الألمانية للاستثمار في العراق
14:40 | 2026-09-15
ازمة الحرب وتصدير النفط عبر سوريا وتركيا.. اهم ما جاء في حديث الزيدي بألمانيا
12:56 | 2026-09-15
المستشار الألماني يؤكد الاستعداد للتعاون مع العراق عسكرياً.. الزيدي: ألمانيا شريك موثوق
10:40 | 2026-09-15
الزيدي للرئيس الألماني: مصممون على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحويل العراق إلى ممر إقليمي فاعل
09:32 | 2026-09-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.