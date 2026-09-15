الزيدي يدعو من برلين الشركات الألمانية للاستثمار في العراق

وقال مكتب في بيان، "شارك رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، في ملتقى الحوار الألماني العراقي، الذي أقيم في العاصمة الألمانية تحت عنوان (جسور اقتصادية لمستقبل مشترك)، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية الكبرى".وأكد الزيدي خلال الملتقى، "وجود مشتركات عديدة تجمع وألمانيا، البلد الصناعي المهم الذي تتطلع الحكومة للتعاون معه في مختلف المجالات والقطاعات"، مشيراً إلى أنّ العراق اليوم يرسم ملامح اقتصاد جديد، وهوية اقتصادية واعدة، وهو بحاجة إلى شراكات منتجة لدعم مسار التنمية.واستعرض الزيدي وفق البيان خريطة الاستثمار في العراق، بما تشمله من قطاعات الطاقة، والصناعات النفطية والبتروكيمياوية، والفوسفات، والطاقة النظيفة، والصناعات الدوائية، ودعم برامج الحكومة في مجال الأتمتة، كما عرض خطط الحكومة الشاملة التي ترتكز على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والضريبية والمصرفية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي.وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء دعا الشركات الألمانية للاستثمار في العراق"، مؤكداً الاستعداد لتوفير البيئة الاستثمارية اللازمة، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه عملها، وبين أن "قانون الاستثمار يتضمن تسهيلات وضمانات واسعة"، مشيراً إلى ما ينعم به العراق من استقرار سياسي واقتصادي، ونظام ديمقراطي يدعم عمل المؤسسات.