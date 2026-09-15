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الزيدي يدعو من برلين الشركات الألمانية للاستثمار في العراق
سياسة
2026-09-15 | 14:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
90 شوهد
دعا
رئيس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، الثلاثاء، الشركات الألمانية الى الاستثمار في
العراق
، فيما أكد توافر فرص كبيرة لتوسعة التعاون مع
شركة سيمنز
.
وقال مكتب
الزيدي
في بيان، "شارك رئيس
مجلس الوزراء
السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، في ملتقى الحوار الألماني العراقي، الذي أقيم في العاصمة الألمانية
برلين
تحت عنوان (جسور اقتصادية لمستقبل مشترك)، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية الكبرى".
وأكد الزيدي خلال الملتقى، "وجود مشتركات عديدة تجمع
العراق
وألمانيا، البلد الصناعي المهم الذي تتطلع الحكومة للتعاون معه في مختلف المجالات والقطاعات"، مشيراً إلى أنّ العراق اليوم يرسم ملامح اقتصاد جديد، وهوية اقتصادية واعدة، وهو بحاجة إلى شراكات منتجة لدعم مسار التنمية.
واستعرض الزيدي وفق البيان خريطة الاستثمار في العراق، بما تشمله من قطاعات الطاقة، والصناعات النفطية والبتروكيمياوية، والفوسفات، والطاقة النظيفة، والصناعات الدوائية، ودعم برامج الحكومة في مجال الأتمتة، كما عرض خطط الحكومة الشاملة التي ترتكز على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والضريبية والمصرفية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء دعا الشركات الألمانية للاستثمار في العراق"، مؤكداً الاستعداد لتوفير البيئة الاستثمارية اللازمة، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه عملها، وبين أن "قانون الاستثمار يتضمن تسهيلات وضمانات واسعة"، مشيراً إلى ما ينعم به العراق من استقرار سياسي واقتصادي، ونظام ديمقراطي يدعم عمل المؤسسات.
الى ذلك، قال مكتب الزيدي إن الأخير التقى اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز كرستيان بروخ والوفد المرافق له.
وجرى، خلال اللقاء، بحث تطوير آليات التعاون بين العراق وشركة سيمنز، بما يعزز الشراكة في مجال الطاقة ويسهم في تنفيذ الخطط التنموية بالعراق.
وأكد
رئيس الوزراء
توافر فرص كبيرة لتوسعة التعاون مع
شركة سيمنز
؛ لدعم جهود الحكومة بمعالجة واقع الكهرباء في العراق، عبر تأهيل وتطوير شبكات التوزيع والنقل، وتنويع مصادر توليد
الطاقة الكهربائية
، بإنشاء محطات لا تعتمد على الغاز فقط وإنما على مصادر وقودية أخرى، وفق البيان.
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