بغداد وبرلين تبحثان وضع القوات الألمانية العاملة في العراق

بحث وزير الخارجية العراقي ، الثلاثاء، ونائب وزير الخارجية الألماني غيِزا أندرياس فون غاير، وضع القوات الألمانية العاملة في .

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى وزير الخارجية ، يوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية ، نائب وزير الخارجية الألماني غيِزا أندرياس فون غاير، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية وجمهورية ، وسبل تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل التوصل إلى حلول تسهم في احتواء الأزمات وتجنب تداعيات استمرارها".

وتناول الجانبان وضع القوات الألمانية العاملة في العراق، في ضوء انتهاء فترة وجود قوات في نهاية شهر أيلول الجاري، وبحثا آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.



وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات العراقية–الألمانية، ويدعم المصالح المشتركة بين البلدين.