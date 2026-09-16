إقليم كردستان يرفض حصة 12.67% من الموازنة ويطالب برفعها إلى 14%

وأوضح أن اجتماع ، الذي عُقد برئاسة رئيس الحكومة وحضور نائب ، شدد على ضرورة ضمان وحماية رواتب موظفي إقليم كوردستان ضمن ، وعزل ملف مستحقاتهم المالية بالكامل عن الخلافات والتجاذبات السياسية بين وبغداد.وفيما يخص تنظيم ودفع الرواتب، كشف المتحدث باسم الحكومة أن أكثر من مليون موظف ومتقاضٍ للرواتب في الإقليم يتقاضون مستحقاتهم حالياً عبر بنوك ومعاملات "مشروع حسابي" المالي (My Account)، مؤكداً أن هذا التحول الرقمي أنهى رسمياً عصر الطوابير الطويلة والانتظار أمام منافذ الصرف.