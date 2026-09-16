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المالكي: أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات على السعودية ستخضع للمساءلة
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المالكي: أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات على السعودية ستخضع للمساءلة

سياسة

2026-09-16 | 10:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المالكي: أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات على السعودية ستخضع للمساءلة
368 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ان أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات على السعودية ستخضع للمساءلة وفق القانون.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، في مكتبه سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".
وأكد المالكي "حرص العراق على إقامة علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع الدول، واحترام سيادتها وأمنها، ورفض أي ممارسات من شأنها المساس بأمن الدول المجاورة أو الإضرار بعلاقات العراق الإقليمية والدولية".
وفيما يتعلق بالتطورات الأمنية الأخيرة، أشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أن "اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي للتحقق من الاعتداء الذي استهدف المملكة العربية السعودية تواصل أعمالها، بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج"، مبيناً أن "الحكومة باشرت بمحاسبة المقصرين من القادة والمسؤولين الأمنيين، وأن أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات ستخضع للمساءلة وفق القانون، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها".
وشدد على أن "معالجة الملفات الأمنية يجب أن تتم في إطار الدولة والقانون، وبما يحفظ هيبة الدولة ويمنع في الوقت ذاته الانزلاق إلى مواجهة أو حرب داخلية بين الحكومة والفصائل، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل أولوية وطنية لا يمكن التفريط بها".
وأكد "وجود إرادة وتصميم لدى الجميع للمضي في إنهاء هذا الملف، وبما يضمن حصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أن "الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات التي تحفظ أمن العراق واستقراره".
ولفت إلى "وجود تجاوب من قادة الفصائل مع اللجنة المشكلة من قبل الإطار التنسيقي، وضرورة الوصول قريباً إلى رؤية شاملة ومتوازنة لمعالجة هذا الملف"، موضحا أن "حسم الملفات بصورة متكاملة سيفتح المجال أمام استمرار التواصل والحوار مع مختلف الأطراف، بما فيها الدول الصديقة، للوصول إلى تفاهمات تحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية، وتعزز أمنه واستقراره".
من جانبه، أكد السفير البريطاني "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره".
وشدد الجانبان على "أهمية استمرار الحوار والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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