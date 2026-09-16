مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص المنتجات النفطية والقطاع الصحي

وقال في بيان، "ترأس رئيس علي فالح ، مساء الأربعاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".ففي الشأن النفطي، أقر المجلس "التوصية الخاصة باستثناء العقود الثانوية للشركات النفطية، لتسهيل الأنشطة المرتبطة بها، بجانب الموافقة على استثناء شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولًا/5) من (40 لسنة 2026)".وفي ما يخص مقدار الدعم للمنتجات النفطية، وافق مجلس الوزراء على "تعديل الفقرة (1 / أ) من قراره (68 لسنة 2026) بتحديد كمية التصدير لمادة النفط الأسود الناتجة عن التصفية المحلية على الأساس الآتي (صافي الإنتاج مطروحًا منه المخصص لوزارة الكهرباء)، وإلزام وزارتي (النفط، والكهرباء) بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس معايرة على منافذ التغذية لوحدات توليد الطاقة، على أن تقوم (النفط، والصناعة والمعادن) بإعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من مادة النفط الأسود، وإمكانية تهيئتها".وفي مسار الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس "التوصيات المتعلقة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة العامة، على أن يتولى تزويد بكشف يتضمن حصة الخزينة المترتبة بذمة شركات التمويل الذاتي".وفي القطاع الصحي، خول مجلس الوزراء "صلاحية استثناء الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية الرصينة من شرط تقديم الكفاءة المالية المنصوص عليها بضوابط المناقصات الحكومية الملحقة بتعليمات العقود العامة (1 لسنة 2025)".