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مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص المنتجات النفطية والقطاع الصحي

سياسة

2026-09-16 | 17:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص المنتجات النفطية والقطاع الصحي
1,045 شوهد

اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسة له عقدها، الأربعاء، قرارات عدة بينها يخص المنتجات النفطية والقطاع الصحي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء الأربعاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

ففي الشأن النفطي، أقر المجلس "التوصية الخاصة باستثناء العقود الثانوية للشركات النفطية، لتسهيل الأنشطة المرتبطة بها، بجانب الموافقة على استثناء شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولًا/5) من قرار مجلس الوزراء (40 لسنة 2026)".

وفي ما يخص مقدار الدعم للمنتجات النفطية، وافق مجلس الوزراء على "تعديل الفقرة (1 / أ) من قراره (68 لسنة 2026) بتحديد كمية التصدير لمادة النفط الأسود الناتجة عن التصفية المحلية على الأساس الآتي (صافي الإنتاج مطروحًا منه المخصص لوزارة الكهرباء)، وإلزام وزارتي (النفط، والكهرباء) بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس معايرة على منافذ التغذية لوحدات توليد الطاقة، على أن تقوم (النفط، والصناعة والمعادن) بإعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من مادة النفط الأسود، وإمكانية تهيئتها".

وفي مسار الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس "التوصيات المتعلقة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، على أن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تزويد وزارة المالية بكشف يتضمن حصة الخزينة المترتبة بذمة شركات التمويل الذاتي".

وفي القطاع الصحي، خول مجلس الوزراء وزارة التخطيط "صلاحية استثناء الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية الرصينة من شرط تقديم الكفاءة المالية المنصوص عليها بضوابط المناقصات الحكومية الملحقة بتعليمات العقود العامة (1 لسنة 2025)".
 
كما قرر "تأليف لجنة من وزارتي (الصحة، والتخطيط) تتولى وضع ضوابط خاصة لتجهيز الأدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية وفق الضوابط السابقة، مع استثناء الشركات والمصانع المتعاقدة مع وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) من شرط الكفاءة المالية المثبت في تعليمات تنفيذ العقود العامة".

وأقر المجلس توصية خاصة بتوفير مكائن تخطيط الطرق مع ملحقاتها، من خلال قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن مناقصة عامة أو توجه دعوة إلى ما لا يقل عن (5) شركات مصنعة متخصصة رصينة، وتكون المواصفات وفقاً لشروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حسب البيان.
 
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