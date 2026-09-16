إقليم كردستان في بيان رسمي: حصتنا من الموازنة 14.14 بالمئة وفق التعداد السكاني

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المالكي: أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات على السعودية ستخضع للمساءلة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إقليم كردستان في بيان رسمي: حصتنا من الموازنة 14.14 بالمئة وفق التعداد السكاني

سياسة

2026-09-16 | 12:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إقليم كردستان في بيان رسمي: حصتنا من الموازنة 14.14 بالمئة وفق التعداد السكاني
2 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
اكد إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، ان حصته من الموازنة 14.14 بالمئة وفق التعداد السكاني، فيما شدد على أهمية دور الكتل الكردستانية كافة في مجلس النواب للاضطلاع بدورها في الدفاع المشترك عن الحصة والاستحقاقات المالية والدستورية للإقليم بالموازنة.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد، اليوم الأربعاء 16 أيلول (سبتمبر) 2026، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".
وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية تقارير مفصلة بشأن استعدادات الوزارتين لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، مسلطين الضوء على التحضيرات التربوية والعلمية والإدارية والفنية وتأمين المتطلبات الأساسية لإنجاح العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، قدم وزير التربية إيجازاً يتعلق بالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، واستعدادات الوزارة للمشاركة في هذا التقييم العالمي الذي يهدف إلى تقييم مهارات الطلبة وتقييم كفاءة النظام التربوي في مجالات (القراءة، والرياضيات، والعلوم)، ومقارنة النتائج بالمعايير الدولية.
وثمّن مجلس الوزراء أهمية المشاركة في هذا البرنامج للوقوف على مكامن القوة والضعف في النظام التعليمي، بغية رسم سياسات إصلاحية ترتقي بجودة التربية والتعليم.
وبعد مناقشة التقارير، أكد مجلس الوزراء ضرورة انطلاق العام الدراسي الجديد في موعده المحدد وبصورة منظمة، ووجّه توصياته اللازمة لمعالجة المشاكل وأي نواقص، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمدارس والجامعات والمعاهد وسائر المؤسسات التعليمية.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير التخطيط تقريراً بشأن الكتب الرسمية والقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الاتحادية المتعلقة بنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، ولا سيّما قرار المجلس الأعلى للسكان في العراق الذي حدد نسبة سكان إقليم كوردستان بـ 12.68%.
وأعرب مجلس وزراء إقليم كوردستان عن رفضه لهذه النسبة، مؤكداً أن النتائج الرسمية والمعتمدة للتعداد أثبتت أن نسبة سكان الإقليم تبلغ (14.14%).
وذكّر المجلس بأن عملية التعداد في الإقليم جرت بموجب تفاهمات واتفاقات مشتركة بين وزارة التخطيط في حكومة الإقليم ووزارة التخطيط الاتحادية، وبآلياتٍ حظيت بمصادقة مجلس الوزراء الاتحادي. وعليه، كلّف المجلس وزارات التخطيط، والعدل، وديوان وسكرتارية مجلس الوزراء، بالتنسيق المشترك لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية كافة لتصويب هذه النسبة، وإلزام الجهات المعنية بالنتائج الرسمية المعتمدة لعام 2024.
كما شدد مجلس الوزراء على أن "تحديد وتثبيت النسبة الحقيقية والرسمية لسكان إقليم كوردستان يُعدّ مسألةً جوهرية؛ إذ لا يقتصر أثر هذه النسبة على تحديد حصة الإقليم واستحقاقاته المالية والدستورية في الموازنات العامة الاتحادية وتوزيع الإيرادات والنفقات العامة فحسب، بل يمتد تأثيرها المباشر ليشمل مستوى مشاركة إقليم كوردستان وتمثيله في المجالس والهيئات الاتحادية المنتخبة، والرئاسات، والمؤسسات والهيئات الدستورية والاتحادية، فضلاً عن التمثيل الدبلوماسي الاتحادي خارج البلاد".
وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، استعرض أعضاء الوفد التفاوضي الرفيع لحكومة إقليم كوردستان مخرجات اجتماعاتهم ومباحثاتهم الأخيرة في بغداد مع الوزارات الاتحادية المعنية، ولا سيّما وزارات المالية والتخطيط والنفط؛ فضلاً عن المباحثات التي أُجريت في إطار التحضيرات الرامية إلى صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027.
وقدم الوفد شرحاً مفصلاً للمباحثات، مسلطاً الضوء على مساعي حكومة إقليم كوردستان بغية تثبيت حصة الإقليم واستحقاقاته المالية والدستورية في مشروع قانون موازنة 2027، وبالأخص فيما يتعلق بمسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لمتقاضي الرواتب، وتحديد حصة الإقليم، والنفقات السيادية والحاكمة وآلية احتسابها، والقروض والمساعدات الدولية، والإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن حصة الإقليم ومشاركته في النفقات والمشاريع والبرامج الاتحادية.
وفي محور آخر من هذه الفقرة، تطرق سكرتير مجلس الوزراء إلى القيود والشروط والالتزامات التي تضمنتها بنود ومواد قوانين الموازنات الاتحادية السابقة، والتي أدت عند وضعها موضع التنفيذ إلى تقليص الاستحقاقات المالية لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، أو الحيلولة دون الحصول عليها كاملةً.
وجرى التطرق إلى استخدام معيار (الإنفاق الفعلي) عند احتساب حصة الإقليم، فضلاً عن التوسع في فقرات وحجم النفقات السيادية وتزايد نسبتها من مجمل النفقات العامة للدولة، مما ألقى بظلاله السلبية على حجم حصة إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية خلال السنوات المنصرمة.
وبالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى ربط تمويل رواتب إقليم كوردستان بتنفيذ الالتزامات المالية والنفطية لحكومة الإقليم، وتم التأكيد على أن الراتب هو استحقاق مالي وقانوني لمتقاضي الرواتب في الإقليم، ولهذا يجب ضمان الحقوق والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم على أساس المساواة وبدون تمييز، أسوةً بنظرائهم في مؤسسات الحكومة الاتحادية، وأن تُصرف رواتبهم في وقتها المحدد.
وهذا ما ينسجم تماماً مع مضمون قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والذي شدد على صون حقوق واستحقاقات متقاضي الرواتب وضمان مساواتهم، مؤكداً بصريح العبارة أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ قانون الموازنة، لا يجوز أن تؤدي إلى تأخير أو تعطيل صرف رواتب ومستحقات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
وبعد مناقشة وتقييم مخرجات المفاوضات، شدد مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية، لضمان صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 استناداً إلى الدستور، والقوانين الاتحادية ذات الصلة، والقرارات الباتّة والملزمة للمحكمة الاتحادية العليا، وبما يكفل تثبيت حصة إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية والدستورية بصورة واضحة وعادلة. كما جرى التأكيد على وجوب صون الحقوق والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم عند صياغة الموازنة وتنفيذها، وألّا تُتخذ الخلافات المالية والنفطية والقانونية بين الحكومتين ذريعةً لتأخير أو تعطيل صرف رواتبهم ومستحقاتهم.
كذلك أكد مجلس الوزراء على أهمية دور الكتل الكردستانية كافة في مجلس النواب العراقي، دون استثناء، للاضطلاع بدورها في الذود والدفاع المشترك عن الحصة والاستحقاقات المالية والدستورية لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لسنة 2027، مشدداً على رصّ الصفوف وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الكردستانية إزاء هذا الملف.
وفي ختام الاجتماع، وبمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة قرية (صوريا) ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة، استذكر مجلس الوزراء ببالغ الإجلال والإكبار أرواح شهداء تلك الفاجعة التي اقترفها النظام العراقي السابق عام 1969، والتي أسفرت عن إبادة جماعية طالت كوكبة من أهالي القرية من المسيحيين (الكلدان) والمسلمين.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
عشرين
Play
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
Play
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Play
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
Play
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Play
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
Play
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
Play
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
Play
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
Play
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
Play
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
عشرين
Play
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
Play
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Play
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
Play
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Play
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
Play
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
Play
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
Play
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
Play
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
Play
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08

اخترنا لك
الزيدي يستقبل السيد الحكيم.. تأكيد على توحيد الرؤى لإكمال التشكيلة الحكومية
11:32 | 2026-09-16
المالكي: أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات على السعودية ستخضع للمساءلة
10:17 | 2026-09-16
النزاهة: السجن 7 سنوات بحق النائب بهاء النوري عن جريمة الكسب غير المشروع
07:22 | 2026-09-16
إقليم كردستان يرفض حصة 12.67% من الموازنة ويطالب برفعها إلى 14%
07:09 | 2026-09-16
بغداد وبرلين تبحثان وضع القوات الألمانية العاملة في العراق
15:10 | 2026-09-15
الزيدي يدعو من برلين الشركات الألمانية للاستثمار في العراق
14:40 | 2026-09-15

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.