الأعرجي: حوارات حصر السلاح تسير وفق الجدول الزمني الحكومي



أكد مستشار للشؤون الأمنية ، اليوم الجمعة، أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح.



وقال الاعرجي في تدوينة له، ان "لجنة الاطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في اعمالها وحواراتها".



واضاف ان "الامور جيدة وفقاً للجدول الزمني الذي وضعته للانتهاء من عملية حصر السلاح".