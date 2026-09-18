الحكومة: 30 أيلول استحقاق سيادي ولن يتغير مسار إنهاء مهمة التحالف

وقال العبودي للوكالة الرسمية وتابعته ، إن الحكومة ماضية في استكمال إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفق التوقيتات والآليات المتفق عليها، مؤكداً أن هذا المسار “لن يطرأ عليه أي تغيير خارج إرادة الدولة العراقية”.وأشار إلى أن يوم السيادة يمثل انتقال إلى مرحلة جديدة تتعزز فيها سلطة الدولة الكاملة وتوحيد القرار الأمني وحصر أدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية والقانونية.