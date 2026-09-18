الحكومة: 30 أيلول استحقاق سيادي ولن يتغير مسار إنهاء مهمة التحالف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بوادر الخريف تقبل.. 9 محافظات اقل من الـ40 مئوية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576398-639253502692752216.jpg
الحكومة: 30 أيلول استحقاق سيادي ولن يتغير مسار إنهاء مهمة التحالف
سياسة
2026-09-18 | 13:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,130 شوهد
أكد المتحدث باسم
الحكومة العراقية
حيدر العبودي
، اليوم الجمعة، أن 30 أيلول يمثل استحقاقاً سيادياً يؤسس لانتقال علاقة
العراق
مع
دول التحالف الدولي
إلى علاقات ثنائية قائمة على احترام السيادة والمصالح المتبادلة.
وقال العبودي للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن الحكومة ماضية في استكمال إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفق التوقيتات والآليات المتفق عليها، مؤكداً أن هذا المسار “لن يطرأ عليه أي تغيير خارج إرادة الدولة العراقية”.
وأشار إلى أن يوم السيادة يمثل انتقال
العراق
إلى مرحلة جديدة تتعزز فيها سلطة الدولة الكاملة وتوحيد القرار الأمني وحصر أدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية والقانونية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء: قرار انتهاء مهمة التحالف بالعراق في 30 أيلول ولا عودة عنه
10:59 | 2026-08-12
وزارة الحرب الأمريكية يعلن إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق
10:14 | 2026-07-15
النعمان: 30 أيلول محطة تاريخية في مسار الدولة العراقية
04:39 | 2026-08-22
رئيس الوزراء: زيارتنا الى واشنطن ليست بروتوكولية عابرة ومهمة التحالف ستنتهي في ايلول
05:10 | 2026-06-27
العراق
الدولة
دول التحالف الدولي
الحكومة العراقية
الدولة العراقية
التحالف الدولي
الدولة العراق
السومرية نيوز
حيدر العبودي
حيدر العبود
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الصدر يوجه رسالة إلى التجار
محليات
54.11%
05:32 | 2026-09-18
السيد الصدر يوجه رسالة إلى التجار
05:32 | 2026-09-18
الدولار يرتفع بشكل سريع.. يقترب من الـ160 الفا
اقتصاد
18.1%
03:56 | 2026-09-17
الدولار يرتفع بشكل سريع.. يقترب من الـ160 الفا
03:56 | 2026-09-17
التعليم توجه تحذيراً شديد اللهجة للجامعات والكليات الأهلية
محليات
16.4%
04:54 | 2026-09-17
التعليم توجه تحذيراً شديد اللهجة للجامعات والكليات الأهلية
04:54 | 2026-09-17
ترامب يعلن: نحن في المراحل الأخيرة من الحرب مع إيران
دوليات
11.39%
18:49 | 2026-09-16
ترامب يعلن: نحن في المراحل الأخيرة من الحرب مع إيران
18:49 | 2026-09-16
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية 2026-09-18 | 2026
12:45 | 2026-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية 2026-09-18 | 2026
12:45 | 2026-09-18
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
ناس وناس
بغداد ابو دشير - الحلقة ١٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-17
ناس وناس
بغداد ابو دشير - الحلقة ١٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي - قصة وعبرة 16-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-16
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي - قصة وعبرة 16-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-16
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية 2026-09-18 | 2026
12:45 | 2026-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية 2026-09-18 | 2026
12:45 | 2026-09-18
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
ناس وناس
بغداد ابو دشير - الحلقة ١٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-17
ناس وناس
بغداد ابو دشير - الحلقة ١٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي - قصة وعبرة 16-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-16
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي - قصة وعبرة 16-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-16
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
اخترنا لك
الأعرجي: حوارات حصر السلاح تسير وفق الجدول الزمني الحكومي
16:04 | 2026-09-18
الأسبوع المقبل.. الزيدي يغادر الى الولايات المتحدة ويلتقي ترامب
13:19 | 2026-09-17
إحداهما يناقش بها أزمة الوقود.. البرلمان ينشر جدول اعمال جلستي الأحد والاثنين المقبلين
10:05 | 2026-09-17
مبادرة "وطن" تدق أبواب أزمة السكن.. مليون قطعة أرض مجانية على طريق التنفيذ
06:19 | 2026-09-17
تسع معالجات مالية في الموازنة تتضمن موظفي العقود والاجور اليومية
01:38 | 2026-09-17
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص المنتجات النفطية والقطاع الصحي
17:08 | 2026-09-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.