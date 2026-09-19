رسالة من بغداد الى واشنطن بشان حصر السلاح

ونقلت الحدث عن المصادر قولها ان "الحديث عن مخاطر الفصائل المسلحة في البلاد مبالغ به"، مبينة ان " أبلغت عزمها حصر السلاح وجعله تحت سلطة الحكومة".وأضاف ان "بغداد أبلغت واشنطن أن حصر السلاح سيأخذ وقتا".وأكد مستشار للشؤون الأمنية ، أمس الجمعة، أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح.وقال الاعرجي في تدوينة له، ان "لجنة الاطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في اعمالها وحواراتها".واضاف ان "الامور جيدة وفقاً للجدول الزمني الذي وضعته للانتهاء من عملية حصر السلاح".