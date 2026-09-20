الزيدي يتحدث عن المرحلة الراهنة: العراق يواجه تحديات اقتصادية استثنائية

اعتبر ، الأحد، أن يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية، فيما أشار الى أن العراق ينتهج سياسة خارجية منفتحة.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والفكر في ، وجرى خلال اللقاء بحث واقع مراكز الدراسات والبحوث ودورها في مختلف المجالات، وآليات تعزيز الإفادة من مخرجاتها، ولاسيما الدراسات والأبحاث التي تسهم في بلورة السياسات العامة ودعم عملية صنع القرار".

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به مراكز الفكر والبحوث والدراسات، مشددا على دعم الحكومة لها، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون بينها وبين مؤسسات الدولة، وكذلك تعزيز حضورها وتوسيع إسهامها في معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.



وتحدث عن مسارات السياسة الخارجية العراقية، والخطط والاستراتيجيات الحكومية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن العراق يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، والإسهام في معالجة أزماتها، انطلاقاً من دوره ومسؤوليته في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.



وأشار الزيدي إلى أن العراق ينتهج سياسة خارجية منفتحة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبريات الشركات والمؤسسات الدولية.



وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الزيدي أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية، في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق ، مبيناً أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد، إلى جانب التوجه نحو إنشاء للتنمية، ومواصلة تنفيذ مشروع المليون قطعة أرض سكنية والمدن الجديدة.



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مراكز الفكر والبحوث في تقديم الحلول والمعالجات لمختلف القضايا التي تكتنف المشهد العراقي، مشيرا إلى إمكانية إسهام مراكز الدراسات والبحوث في تحقيق نهضة تنموية، داعياً إلى الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة والاستفادة منها، وتكييفها بما ينسجم مع خصوصية الواقع العراقي واحتياجاته.



