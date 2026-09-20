الصادقون تعلن المضي باستجواب وزير النفط في البرلمان

أعلنت كتلة الصادقون البرلمانية، مساء الأحد، عن المضي باستجواب في البرلمان، مشيرا الى جمع تواقيع برلمانية بهذا الشأن.





وأضاف "جمعنا اكثر من 60 توقيعا نيابيا من اجل استجواب وزير النفط بسب تقصيره".



وبشأن قانون ، قال " اعطى تعهدا بعد رجوعه من زيارته الى الامم المتحدة لارسال القوانين الى البرلمان من اجل التشريع"، مردفا " نحن ننتظر انتهاء زيارة رئيس الوزراء الى الامم المتحدة وبعدها سيتم انهاء ملف الكابينة الوزارية". وقال النائب عن الكتلة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في وحضرته ، "اجابات غير مقنعة لوزير النفط خلال جلسة اليوم فيما يتعلق بأزمة الوقود، نعلن باننا سنمضي باستجواب ".وأضاف "جمعنا اكثر من 60 توقيعا نيابيا من اجل استجواب وزير النفط بسب تقصيره".وبشأن قانون ، قال " اعطى تعهدا بعد رجوعه من زيارته الى الامم المتحدة لارسال القوانين الى البرلمان من اجل التشريع"، مردفا "

وفي رده على سؤال لمراسل السومرية بشأن الحديث عن تأجيل الموازنة الى 2028، قال عواد، "غير صحيح ووزارة المالية وصلت الى مراحل متقدمة في اعدادها".