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الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع بحسم شواغر التشكيلة الحكومية
سياسة
2026-09-20 | 16:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
253 شوهد
أكد الإطار التنسيقي، الأحد، أهمية الإسراع بحسم الشواغر المتبقية من التشكيلة الحكومية.
وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الأحد، اجتماعه الدوري رقم (295) في
مكتب رئيس
تحالف
النهج الوطني
عبد الحسين الموسوي
، بحضور رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، لبحث آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية".
وناقش الاجتماع وفق البيان "ملف استكمال التشكيلة الحكومية، إذ شدد المجتمعون على أهمية الإسراع بحسم الشواغر المتبقية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، وبما ينسجم مع الاستحقاقات الوطنية، لضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة".
واطلع المجتمعون على عمل اللجان الفرعية المشكلة داخل الإطار التنسيقي، مؤكدين أهمية تفعيل دورها، وتحديد مهامها وجداولها الزمنية، ورفع تقاريرها الدورية إلى الهيئة القيادية للإطار.
واستمع المجتمعون إلى إيجاز من رئيس مجلس الوزراء بشأن نتائج زيارته الأخيرة إلى عدد من
الدول الأوروبية
، وما تحقق خلالها من تفاهمات، مثمنين الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات
العراق
الدولية، وتنويع شراكاته، وجذب الاستثمارات، بحسب البيان.
وبحث الاجتماع التحضيرات الخاصة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى
نيويورك
للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال رسائل العراق بشأن الحفاظ على سيادته ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، ودعم أمن المنطقة واستقرارها، وإبراز ما تحقق في مجالات الإعمار والتنمية والانفتاح على العالم.
كما أكد المجتمعون "استمرار وحدة موقف قوى الإطار التنسيقي وتماسكها، وحرصها على تعزيز التنسيق بما يحفظ المسار الدستوري ويصون الاستقرار السياسي"، مجددين دعمهم للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي.
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