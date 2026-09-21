مجلس النواب يرفع جلسته إلى الأربعاء

وقالت الدائرة الإعلامي للمجلس في بيان ورد لـ ، ان "رئاسة قررت اليوم رفع جلسة المجلس الى يوم الأربعاء المقبل".وأضافت ان "الجلسة شهدت التصويت على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية، وانهاء القراءة الأولى لمشروع الدولية ومناقشة تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية والحكومة الفيدرالية ، ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998".