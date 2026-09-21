الزيدي: حصر السلاح سيبدأ بفترة 90 يوماً وإيران لم تسمح بمرور ناقلاتنا

وقال وفق " تايمز"، "حصر السلاح سيبدأ بفترة 90 يوما لا تهاجم فيها الفصائل أو تتعرض لهجمات أمريكية"، مضيفا "سنعتبر الجماعات المسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة".

ولفت الى أن "المجموعات ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 يونيو 2027".

وكشف الزيدي الذي يزور نيويورك حالياً لحضور اجتماعات ، "خسرنا 60% من عائدات النفط الشهرية بسبب الحرب"، معتبرا أن " لم تسمح بمرور ناقلاتنا عبر فهدفها رفع أسعار النفط عالميا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيستأنف عملا عسكريا واسع النطاق يمحو إيران أو يسلك مسارا آخر لإنهاء النزاع.

كما تأتي في ظل استمرار الحملة الاقتصادية الأمريكية على عبر "عملية الإقصاء الاقتصادي"، والهجمات المتبادلة في مضيق هرمز.