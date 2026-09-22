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رئيس الوزراء: العراق يدعم المهام والأدوار التي تضطلع بها جامعة الدول العربية
سياسة
2026-09-22 | 05:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
131 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، اليوم الثلاثاء، ان
العراق
يدعم المهام والأدوار التي تضطلع بها
جامعة الدول العربية
.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح
الزيدي
استقبل في
نيويورك
، بعد منتصف ليلة الاثنين بتوقيت
بغداد
، الأمين العام لجامعة
الدول العربية
السيد نبيل
فهمي
، وذلك على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".
وأضاف ان "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، والازمات والتحديات التي تمر بالشرق الأوسط، فضلا عن البحث في واقع العمل العربي المشترك، ومسارات تفعيله لمصلحة
التنمية الوطنية
المستدامة لكل الدول العربية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء ان "
العراق
يلتزم بسياساته ومواقفه المبدئية إزاء القضايا العربية الأساسية، ودعوته لتغليب لغة الحوار"، مشيرا الى "انفتاح الحكومة على كل مبادرات الشراكة والاستثمار الاقتصادي البناء، الداعمة للتكامل العربي في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب العربية الشقيقة".
وبيّن ان "العراق يدعم المهام والأدوار التي تضطلع بها
جامعة الدول العربية
، ويسعى الى تفعيل المزيد من البرامج معها، وصولاً الى تحقيق تنمية عربية مستدامة، تعالج أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات العربية".
من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن دعمه "لجهود العراق وسياساته، على المستويين الداخلي والخارجي، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز سلطة القانون، ومكافحة الفساد، فضلاً عن الدور الذي يضطلع به العراق في دعم القضايا العربية، وجهوده في تهدئة الأوضاع في المنطقة، والإسهام في معالجة الأزمات الراهنة بما يعزز الأمن والاستقرار".
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