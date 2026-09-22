مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الغد

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، ان "جدول اعمال جلسة الغد ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المختبريين العراقيين والقراءة الثانية تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة. ".وأضافت ان "الجلسة ستتضمن تقرير النيابي رقم (63) لسنة 2026 بشأن التحقيق في أسباب تلوث مياه نهر والوقوف على الجهات المتسببة فيه والإجراءات المتخذة للحد من آثاره"، موضحا ان "الجلسة ستشهد استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الملكية الفكرية".