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ابرز المحاور التي سيطرحها الزيدي أمام الأمم المتحدة
سياسة
2026-09-22 | 03:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
428 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكد المتحدث باسم الحكومة
حيدر العبودي
، اليوم الثلاثاء، أن رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
سيطرح رؤية
العراق
بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام
الأمم المتحدة
، مشيراً الى حرص العراق والولايات المتحدة على تطوير الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز.
وقال العبودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "وفد جمهورية
العراق
برئاسة رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
وصل إلى
نيويورك
، واستهل أعمال زيارته استعداداً للمشاركة في افتتاح وأعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف أن "الوفد استهل أعماله بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، حيث بحث الجانبان مستوى التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير الشراكة"، مبيناً أن "وزير الخارجية الأمريكي أكد حرص
واشنطن
على استدامة العلاقة مع
بغداد
والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز".
وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جسر هذه العلاقة عبر شراكات اقتصادية واستثمارية، واستقطاب الشركات الأمريكية لتطوير الصناعة النفطية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع المهمة".
ولفت العبودي إلى أن "المباحثات تناولت أيضاً تطورات المنطقة وتداعياتها وانعكاس الأحداث على اقتصاداتها"، مؤكداً أن "العراق حريص على إيجاد حلول دبلوماسية مستدامة تسهم في تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل توريد النفط الخام إلى الأسواق العالمية".
وأوضح أن "العراق يعد واحداً من أهم الدول المغذية للسوق العالمية بالنفط الخام، وأن الحكومة تطمح، وفق رؤيتها وبرنامجها، إلى رفع إنتاج العراق اليومي من النفط الخام إلى 10 ملايين برميل بحلول عام 2030".
وتابع أن "جدول أعمال الزيارة تضمن أيضاً استقبال
رئيس الوزراء
اللبناني في مقر إقامة رئيس الوزراء، فضلاً عن لقاء الأمين العام لجامعة
الدول العربية
"، مبيناً أن "الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سيتوجه غداً إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في انطلاق أعمال دورتها الحادية والثمانين، فضلاً عن عقد لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الحكومات وقادة الدول والمسؤولين الدوليين".
وأكد أن "العراق سيشارك في أعمال الجمعية العامة برؤيته ورسالته إلى العالم، ولا سيما ما يتعلق بتطورات المنطقة وأوضاعها الأمنية والاقتصادية".
وأوضح العبودي أن "الزيارة تأتي أيضاً في إطار استكمال ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، والتي شهدت تأسيساً لهوية جديدة للعلاقة بين البلدين، ولا سيما مع اقتراب العراق من موعد 30 أيلول، المحدد لانتهاء وجود قوات
التحالف الدولي
".
وذكر أن "العراق يتجه إلى الانتقال بالعلاقة مع
الولايات المتحدة
من الجانب الأمني إلى علاقات اقتصادية مستدامة".
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