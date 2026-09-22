ابرز المحاور التي سيطرحها الزيدي أمام الأمم المتحدة

وقال العبودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "وفد جمهورية برئاسة رئيس علي فالح وصل إلى ، واستهل أعمال زيارته استعداداً للمشاركة في افتتاح وأعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضاف أن "الوفد استهل أعماله بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، حيث بحث الجانبان مستوى التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير الشراكة"، مبيناً أن "وزير الخارجية الأمريكي أكد حرص على استدامة العلاقة مع والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز".وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جسر هذه العلاقة عبر شراكات اقتصادية واستثمارية، واستقطاب الشركات الأمريكية لتطوير الصناعة النفطية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع المهمة".ولفت العبودي إلى أن "المباحثات تناولت أيضاً تطورات المنطقة وتداعياتها وانعكاس الأحداث على اقتصاداتها"، مؤكداً أن "العراق حريص على إيجاد حلول دبلوماسية مستدامة تسهم في تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل توريد النفط الخام إلى الأسواق العالمية".وأوضح أن "العراق يعد واحداً من أهم الدول المغذية للسوق العالمية بالنفط الخام، وأن الحكومة تطمح، وفق رؤيتها وبرنامجها، إلى رفع إنتاج العراق اليومي من النفط الخام إلى 10 ملايين برميل بحلول عام 2030".وتابع أن "جدول أعمال الزيارة تضمن أيضاً استقبال اللبناني في مقر إقامة رئيس الوزراء، فضلاً عن لقاء الأمين العام لجامعة "، مبيناً أن "الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سيتوجه غداً إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في انطلاق أعمال دورتها الحادية والثمانين، فضلاً عن عقد لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الحكومات وقادة الدول والمسؤولين الدوليين".وأكد أن "العراق سيشارك في أعمال الجمعية العامة برؤيته ورسالته إلى العالم، ولا سيما ما يتعلق بتطورات المنطقة وأوضاعها الأمنية والاقتصادية".وأوضح العبودي أن "الزيارة تأتي أيضاً في إطار استكمال ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، والتي شهدت تأسيساً لهوية جديدة للعلاقة بين البلدين، ولا سيما مع اقتراب العراق من موعد 30 أيلول، المحدد لانتهاء وجود قوات ".وذكر أن "العراق يتجه إلى الانتقال بالعلاقة مع من الجانب الأمني إلى علاقات اقتصادية مستدامة".