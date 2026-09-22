الزيدي يترأس وفد العراق المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81

وذكر بيان لمكتب ، انه "بحضور ومشاركة رئيس علي فالح الزيدي، انطلقت، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات وممثلي الدول الأعضاء في ".وتشهد أعمال الدورة مناقشة أبرز القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، إلى جانب الملفات الاقتصادية والتنموية والمناخية، فيما يشارك بوفد رسمي برئاسة السيد رئيسوسيلقي الزيدي – وفق البيان – "كلمة العراق أمام الجمعية العامة، التي تتضمن عرضاً شاملاً للمواقف العراقية من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسياسات الحكومة في الملفات الاقتصادية والأمنية والعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة".