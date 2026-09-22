وسائل إعلام: مطارات العراق لن تستقبل الطائرات الإيرانية بدءاً من الليلة

ونقلت عن مسؤول عراقي قوله في تصريح تابعته ، إن "المطارات العراقية أُبلغت بمنع استقبال الطائرات الإيرانية، اعتباراً من منتصف ليلة الثلاثاء".وأضاف المسؤول أن "الإجراءات المتخذة تجاه الطائرات الإيرانية تأتي في إطار التزام بالعقوبات الأميركية المفروضة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات أو مدتها.ولم يصدر، حتى الآن، بيان رسمي عراقي يوضح تفاصيل القرار أو الشركات المشمولة به.