الزيدي يشارك باجتماع دعا إليه ترامب في نيويورك

شارك العراقي ، باجتماع دعا إليه الرئيس الأمريكي في .

وقال مكتب في بيان، "شارك رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ، بالاجتماع المتعدد الأطراف، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السيد في ، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".

وقد حضر الاجتماع وفق البيان "رؤساء وفود كل من؛ ، ومملكة ، ودولة ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية ، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، إضافة إلى ".



وشهد الاجتماع طرح جملة من القضايا الإقليمية والدولية، والملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وسبل حماية التجارة العالمية وتأمين سلاسل التوريد، والحفاظ على مستويات التنمية في اقتصادات المنطقة.

وكان ترامب عقد، الثلاثاء، اجتماعا مع قادة المنطقة في ، وقال في كلمة له خلال الاجتماع، "هناك زخم كبير لعقد صفقة مع إيران"، مردفا "الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة للغاية".



وانطلقت، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات، في مقر بمدينة نيويورك.