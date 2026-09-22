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الزيدي يشارك باجتماع دعا إليه ترامب في نيويورك
سياسة
شارك رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، باجتماع دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.
2026-09-22 | 16:27
2026-09-22T16:27:15+00:00
Alsumaria Tv
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الزيدي يشارك باجتماع دعا إليه ترامب في نيويورك
المصدر:
السومرية نيوز
413 شوهد
شارك
رئيس الوزراء
العراقي
علي الزيدي
، باجتماع دعا إليه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في
نيويورك
.
وقال مكتب
الزيدي
في بيان، "شارك رئيس
مجلس الوزراء
السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت
بغداد
، بالاجتماع المتعدد الأطراف، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السيد
دونالد ترامب
في
نيويورك
، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".
وقد حضر الاجتماع وفق البيان "رؤساء وفود كل من؛
المملكة العربية السعودية
، ومملكة
البحرين
، ودولة
الكويت
، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية
اللبنانية
، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، إضافة إلى
الولايات المتحدة الأمريكية
".
وشهد الاجتماع طرح جملة من القضايا الإقليمية والدولية، والملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وسبل حماية التجارة العالمية وتأمين سلاسل التوريد، والحفاظ على مستويات التنمية في اقتصادات المنطقة.
وكان ترامب عقد، الثلاثاء، اجتماعا مع قادة المنطقة في
مدينة نيويورك
، وقال في كلمة له خلال الاجتماع، "هناك زخم كبير لعقد صفقة مع إيران"، مردفا "الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة للغاية".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات، في مقر
الأمم المتحدة
بمدينة نيويورك.
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