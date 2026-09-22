الزيدي ومدير برنامج الأمم المتحدة يبحثان دعم المشاريع التنموية في العراق

بحث العراقي ، ومدير برنامج الإنمائي دعم المشاريع التنموية في .

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وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ، مدير برنامج الإنمائي السيد في ، وذلك على هامش مشاركة سيادته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".

وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان "بحث التعاون المشترك بين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأهمية تنمية العلاقات مع مختلف المؤسسات الأممية، بما يدعم المشاريع التنموية في العراق.



وأكد اللقاء العمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود المبذولة نحو تثبيت السلم؛ لما يمثله من مرتكز أساس لتحقيق التنمية.