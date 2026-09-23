انطلاق أعمال جلسة البرلمان الـ21 بحضور أكثر من 240 نائباً

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، هـيـبـت الـحـلـبوسـي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢١)، من الـــدورة الانتخابية السادسة - السنـة التشريعية الأولى -الفصـــل التشريعـــي الثاني".وبين أن "عدد النواب الحاضرين بلغ 242 نائباً".