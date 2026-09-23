الزيدي يلتقي ترامب في نيويورك.. مباحثات حول مستجدات المنطقة وتعزيز أمنها

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، التقى رئيس ، في ".وبحث الجانبان، خلال اللقاء، "العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية"، واستعرضا "مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة التي يبذلها والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".