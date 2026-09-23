العراق وسويسرا يبحثان جهود احتواء الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز

بحث وزير الخارجية العراقي ، ونظيره السويسري ، الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى وزير الخارجية ، اليوم الأربعاء، وزير خارجية ، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ".

وجرى خلال اللقاء "بحث مسار العلاقات بين وسويسرا، وتنسيق الجهود بشأن التطورات الإقليمية، ولا سيما المساعي الرامية إلى خفض حدة الصراع والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار وتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة".



كما استعرض الجانبان الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز، والتداعيات المترتبة عليها، ولا سيما تأثيراتها في حركة التجارة والطاقة والاقتصاد العالمي، فضلاً عن انعكاساتها على العلاقات بين دول المنطقة.



وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر ودعم المبادرات الدبلوماسية التي من شأنها الإسهام في احتواء الأزمات والحد من تداعياتها، وبما يعزز فرص التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة، وفق البيان.



من جانبه، استعرض الوزير السويسري جهود بلاده في مجال الوساطة والمساعي الرامية إلى دعم التهدئة في ، مؤكداً مواصلة جهودها الدبلوماسية في هذا الاتجاه.



وأشار حسين إلى أن العراق عانى كثيراً من تداعيات الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة، وانعكاساتها على أمنه واستقراره واقتصاده، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وتجنب انعكاساته على دول المنطقة.



