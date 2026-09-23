جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس

تنشر ، جدول أعمال جلسة ليوم غد الخميس.

وتضمن جدول الأعمال سبع فقرات بينها القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين وقراءة تقارير لجان فرعية.

أدناه تفاصيل جدول الأعمال..