الزيدي وبزشكيان يؤكدان ضرورة تجنيب المنطقة اتساع دائرة التصعيد

أكد العراقي والرئيس الإيراني ، الأربعاء، ضرورة تجنيب المنطقة اتساع دائرة التصعيد والمزيد من التوترات والأزمات.



وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء في ، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ، وذلك على هامش مشاركة سيادته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".

واستعرض اللقاء وفق البيان "تطورات الأحداث في المنطقة، وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويجنب المنطقة اتساع دائرة التصعيد والمزيد من التوترات والأزمات".