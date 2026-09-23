اتفاق عراقي تركي يخص سنجار ومعسكر بعشيقة زليكان

اتفق ، والرئيس التركي ، الأربعاء، على بسط سلطة في قضاء ، فيما ستسلّم القوات التركية معسكر بعشيقة - زليكان إلى .

وقال مكتب في بيان، "أعلن رئيس وزراء جمهورية السيد علي فالح الزيدي، ورئيس الجمهورية التركية السيد ، اللذان اجتمعا في في 23 أيلول 2026، إرادتهما المشتركة في المسائل التالية، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الأمني، خلال المفاوضات التي ناقشت فيها السلطات العراقية والتركية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من جميع الجوانب؛ وفي هذا السياق، اتفقا على بسط سلطة بالكامل في ، وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة".

وأضاف البيان "في إطار التقدم الذي أحرزه العراق من خلال الخطوات الأمنية، ستسلّم القوات التركية معسكر بعشيقة - زليكان إلى الحكومة تدريجياً، وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما".



كما اتفق الطرفان وفق البيان على "توسيع حجم التجارة والاستثمار الثنائي، والتنفيذ الفوري للاتفاقات الموقعة، وتسريع المشاريع الاستراتيجية المشتركة، ولاسيما ".