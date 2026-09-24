تشديد قضائي ضد الاعتداء على كوادر أمانة بغداد أثناء تنفيذ المشاريع

وبحسب بيان إعلام مجلس القصاء، فقد تم خلال الجلسة تأبين نائب في مقر المدعي العام في المرحوم عبد، والقاضي المتقاعد المرحوم ناصر الذين وافاهم الأجل. كما تم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى النقل ومنح المناصب القضائية وإقرار التشكيلات بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.وناقش المجلس – بحسب البيان - كتاب أمانة بخصوص التجاوز على محرمات الطرق والأماكن المخصصة للمنفعة العامة، وتم توجيه محاكم التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ومراعاة انطباق جريمة التجاوز على محرمات الطرق العامة وإلحاق الأضرار فيها وفق أحكام رقم (35) لسنة 2002، إضافة إلى ما ورد من عقوبات في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بشأن المخالفات المتعلقة بالطرق والأماكن المخصصة للمنفعة العامة، كذلك تشديد الإجراءات بخصوص جرائم الاعتداء على كوادر أمانة بغداد أثناء قيامهم بتنفيذ وتأهيل تلك المشاريع على وفق أحكام المواد (229) و (230) من قانون العقوبات.