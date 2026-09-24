مجلس النواب يصوّت على توصيات التحقيق في أسباب تلوث مياه نهر دجلة

وجاء ذلك بعد قيام رئيس ، ، بافتتاح أعمال الجلسة رقم (22) من الفصل التشريعي الثاني، بحضور 234 نائباً.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ، عن حالة الطوارئ البيئية في ، فيما أطلقت حراكاً وطنياً لمواجهة التلوث.