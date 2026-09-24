الحكيم يبحث مع السيسي تطورات العراق والمنطقة وملف السلاح والعلاقات الثنائية

– سياسة



بحث رئيس تيار الحكمة، ، خلال لقائه في القاهرة، تطورات الأوضاع في والمنطقة، والاستحقاقات المقبلة، بينها إنهاء مهام ضد "داعش" في نهاية أيلول الجاري، ومساعي الحكومة لمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، إلى جانب قدرة العراق على تجاوز التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية، مؤكداً تطلع العراق إلى تعزيز العلاقات مع مصر وتوسيع التعاون بين البلدين.





وأوضح الحكيم أن العراق "مقبل على استحقاق سيادي بإنهاء مهام لمواجهة في نهاية شهر أيلول الجاري"، مؤكداً "عزم القوى السياسية في العراق على دعم مسيرة برئاسة الأخ في معالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة".



وأشار إلى أن "الاقتصاد العراقي قادر على تجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن التوترات الإقليمية"، مبيناً أن العراق "يحث الخطى نحو تفعيل منظومة اقتصادية متنوعة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، وتوفر الغطاءات الاقتصادية اللازمة للتنمية". وقال في بيان، إنه "أكد خلال اللقاء الذي جمعه برئيس جمهورية عمق العلاقات الثنائية بين ومصر"، معرباً عن ارتياحه "للمنحى التصاعدي الذي شهدته العلاقات في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات"، ومبدياً تطلعه إلى "مزيد من توثيق العلاقات في إطار تكامل استراتيجي بين البلدين الشقيقين".وأوضح الحكيم أن العراق "مقبل على استحقاق سيادي بإنهاء مهام لمواجهة في نهاية شهر أيلول الجاري"، مؤكداً "عزم القوى السياسية في العراق على دعم مسيرة برئاسة الأخ في معالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة".وأشار إلى أن "الاقتصاد العراقي قادر على تجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن التوترات الإقليمية"، مبيناً أن العراق "يحث الخطى نحو تفعيل منظومة اقتصادية متنوعة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، وتوفر الغطاءات الاقتصادية اللازمة للتنمية".

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الحكيم على "ضرورة الابتعاد عن الخطوات التصعيدية الخطيرة التي سادت المنطقة خلال العام الحالي"، مؤكداً أن "لغة العنف والسلاح لن تنتج حلولاً مستدامة، وإنما سيكون لها تأثيرات سلبية على مختلف جوانب الحياة"، وهو ما قال إنه ظهر "جلياً في الأزمات الاقتصادية الحالية، لا سيما في قطاع الطاقة".



وأضاف أنه "جدد الدعم للجهود التي تبذلها الشقيقة مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الظلم الذي أصابه"، مشيداً بالمبادرة المصرية لإعادة الإعمار في غزة.



وأعرب الحكيم عن أمله في "أن تتكاتف الجهود العربية لإعادة الأمل إلى شعوبنا العربية التي تعاني في عدد من الدول"، مؤكداً أن "مصير العرب واحد، وأن تكاتفهم هو السبيل الأوحد للخروج من حالة الاحتقان التي يمر بها العالم".