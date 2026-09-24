وزير الخارجية يلقي كلمة العراق بالاجتماع التنسيقي السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي بنيويورك

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "وزير الخارجية، ، ألقى كلمة خلال الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في بمدينة ، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ".وهنّأ الوزير "الأمين العام للمنظمة بمناسبة تسنّمه مهامه"، مؤكداً "دعم لمنظمة التعاون الإسلامي، وحرصه على تعزيز دورها في ترسيخ التضامن الإسلامي ومساندة القضايا الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف".وأشار حسين إلى "استعداد العراق لاستضافة الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في ، المقرر عقدها في يومي 17 و18 تشرين الأول 2026"، مؤكداً "جاهزية الاستعدادات اللوجستية والأمنية لاستقبال الوفود المشاركة".وأشاد الوزير "بجهود المنظمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية المستدامة، وتشجيع الحوار البنّاء والتنسيق المشترك"، مجدداً "موقف العراق الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة، ورفض الأعمال العسكرية والعدائية في منطقة الشرق الأوسط".وأكد حسين "رفض العراق وإدانته للاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في ولبنان"، مشدداً على "ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق ".