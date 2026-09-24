العراق وألمانيا يبحثان تداعيات أزمة مضيق هرمز

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، ان "وزير الخارجية، التقى، وزير الخارجية الاتحادي الألماني، يوهان ديفيد فادفول، وذلك على هامش اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ".واضاف البيان ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين وألمانيا وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك، فضلًا عن مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".وتابع البيان ان " حسين استعرض الخطوات التي اتخذتها لتعزيز مكانة العراق وعلاقاته مع دول المنطقة، بما يسهم في دعم ووقف التصعيد، مؤكدًا أهمية العلاقات العراقية-الألمانية"، ومشيدًا بالدعم الذي قدمته للعراق خلال مرحلة التصدي للإرهاب".وواصل البيان ان "الجانبين أشارا الى الزيارة الناجحة التي أجراها رئيس ، ، إلى ألمانيا والوفد المرافق، وما تمثله من أهمية في تعزيز مسار العلاقات والتعاون بين البلدين، كما تناول اللقاء كذلك تداعيات الأزمة الراهنة في ، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتعامل معها، والحد من آثارها على حركة الملاحة والاقتصاد العالمي".واضاف البيان، ان "الوزير الألماني من جانبه، أكد أهمية العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق"، مشيرًا إلى "سعي ألمانيا إلى مواصلة جهودها مع الأطراف المعنية للمساهمة في التوصل إلى حلول من شأنها الحد من تداعيات الأزمة على العراق والمنطقة، فيما أشاد بالدور الذي يضطلع به العراق، وبالجهود التي يبذلها فؤاد حسين في تقريب وجهات النظر وتشجيع الحوار، بما يسهم في التوصل إلى حلول تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".وتابع البيان ان "فؤاد حسين دعا الجانب الألماني إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر الموجهة إلى المواطنين الألمان بشأن العراق، في ضوء التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، مؤكدًا أن استمرار هذه التحذيرات يؤثر في فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين".واكد البيان ان "الوزير الألماني من جانبه، أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في مستوى تحذيرات السفر بما ينسجم مع تطور العلاقات بين البلدين والواقع الأمني في العراق".واختتم البيان ان "الجانبين ناقشا أهمية عقد اجتماع اللجنة العراقية-الألمانية المشتركة، بما يسهم في دفع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين".