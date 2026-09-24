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الحكومة العراقية تتسلم موقع "الدعم الدبلوماسي" في مطار بغداد الدولي
سياسة
2026-09-24 | 13:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
6 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية العراقية
، الخميس، عن تسلم الحكومة موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في
مطار بغداد الدولي
.
وقالت الوزارة في بيان، "استضافت
وزارة الخارجية
، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاق تسليم
الحكومة العراقية
موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في
مطار بغداد الدولي
، إذ وقّع الاتفاق وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير
محمد حسين بحر العلوم
، ممثلًا عن حكومة جمهورية
العراق
، والقائم بالأعمال بالإنابة في
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
لدى العراق، السفير
ستيفن
فاجن، ممثلًا عن حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
".
وتأتي هذه الخطوة وفق البيان "في إطار جهود الحكومة العراقية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء مهمة
التحالف الدولي
والوجود العسكري الأجنبي في العراق، وفق
الجدول الزمني
المحدد في 30 أيلول 2026".
وأكد
بحر العلوم
"أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات العراقية-الأمريكية، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القطاعات الاقتصادية والتنموية والطاقة وغيرها".
من جانبه، أعرب فاجن، عن دعم حكومة بلاده لمساعي الحكومة العراقية في تطوير العلاقات بين
بغداد
وواشنطن، استنادًا إلى الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين البلدين، وبما يحترم سيادتهما ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أن توقيع الاتفاق يمثل إحدى الخطوات ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم العلاقات بين البلدين، وتهيئة الأطر المناسبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات العراقية-الأمريكية، تقوم على توسيع مجالات التلاقي والعمل المشترك، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
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