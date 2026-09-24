العراق يؤكد أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالممرات المائية الدولية

أكد وزير الخارجية العراقي ، أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وذلك خلال كلمة له في جلسة للحوار بمدينة .

وقالت الخارجية في بيان، "شارك وزير الخارجية ، يوم الخميس، في جلسة الحوار الوزاري غير الرسمي بين ترويكا ، التي تضم رئاسة القمة الحالية والسابقة والقادمة، والأمين العام لجامعة وأعضاء ، التي عُقدت في على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد حسين، في كلمة خلال الجلسة، أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين ومجلس الأمن، وتطوير التعاون بينهما لمنع النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية ومكافحة الإرهاب، وشدد على التزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق ، واحترام سيادة الدول، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية يمثلان المسار الأمثل لاحتواء الأزمات وخفض التصعيد.



كما أكد أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها ، لما لذلك من أثر في والدولي، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، داعياً إلى معالجة التوترات المرتبطة بالممرات المائية عبر الحوار والدبلوماسية، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.



وتناول وزير الخارجية كذلك تطورات الأوضاع في المنطقة، مجدداً دعم العراق لحقوق الشعب الفلسطيني، ومؤكداً أهمية احترام سيادة ولبنان ووحدة أراضيهما، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.