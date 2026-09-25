الكعبي يهدد بالاعتصام في المطارات العراقية احتجاجاً على تقييد الطيران مع إيران

وقال في بيان ورد لـ ، ان "الحديث عن السيادة في وقت جعل كقرية صغيرة يتحكم فيها الأمريكي المجرم، يعد كيلاً بمكيالين، وهذا لا يمكن به؛ لذا نعاتب القوى السياسية بكل أقسامها وتفاصيلها على هذه المواقف المؤسفة، فكيف يقبلون بالخضوع لحصار شعب مسلم من قوى مارقة وكافرة ومجرمة؟ بل المشاركة في الحصار الظالم ومنع ملايين المواطنين من البلدين من زيارة المقدسات وإضرار البلد اقتصادياً ومعنوياً".

وتابع: "لذا نحن لا ننتظر طويلاً، فان لم يتم معالجة الأمر والخروج من الهيمنة الأمريكية وعودة انسيابية الطيران مع الجمهورية الإسلامية فإننا ندعو الشعب العراقي الحر ومضايف خدمة الإمام الحسين والمواكب الحسينية وزوار الإمام الرضا عليه السلام للاستعداد الى الاعتصام في المطارات العراقية لحين كسر القرار الأمريكي الظالم".