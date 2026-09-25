رئيس الوزراء يغادر نيويورك متوجهاً إلى بغداد بعد مشاركته باجتماعات الأمم المتحدة

وكان قد ألقى كلمة خلال أعمال الجمعية العامة، في إطار مشاركته في الاجتماعات والفعاليات التي شهدتها الدورة الحالية للأمم المتحدة.وأشار لرئيس إلى أن المغادرة جاءت بعد اختتام برنامج المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.